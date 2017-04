La ville  de Goma connectée à la fibre optique.

Goma, 13 avril 2017(ACP).- Le Vice-gouverneur de province du Nord-Kivu, Feller Lutayichirwa Mulwahale a reçu les responsables des maisons de télécommunication Vodacom et Airtel au Nord-Kivu, nommément MM. Camille Kassongo Kabolete et Budaho Cubaka Hugo venus annoncer l’engagement commun de connecter la ville de Goma à la fibre optique dans les perspectives d’améliorer la qualité des services.

« Tous les sites sous couverture d’Airtel et Vodacom devront désormais le réseau fibre optique l’objectif étant de faire face aux aléas climatiques souvent à la base de la perturbation du réseau », ont assuré les deux responsables répondant aux journalistes au sortir de l’audience.

Après Kinshasa et Lubumbashi, la ville de Goma pourra être la 3ème à bénéficier de la connexion internet par fibre optique et ainsi passer à l’accès par câbles pour un mode qui se veut stable à travers de la fibre optique contrairement au transport aérien par faisceau hertzien, un système de transmission des signaux généralement entre deux sites géographiques, souvent perturbé par les situations météorologiques aussi inévitables.

A une question de savoir le pays de provenance des câbles transporteurs de la fibre optique, le Chef du personnel Airtel a precisé que ce système n’appartient à aucun pays par le fait qu’il se limite à la simple traversée de pas mal d’Etats avant sa destination finale.

Pour le directeur provincial de Vodacom/Nord-Kivu, ce projet va certainement assurer la garantie d’une connexion stable et non surchargée avec des effets non seulement sur le cout de la connexion internet mais aussi sur la vitesse dans la transmission des données. ACP/FNG/Kayu/KGD/AWA