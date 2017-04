La ville de Kinshasa bientôt dotée d’un plan directeur des transports urbains

Kinshasa, 06 Avril 2017 (ACP).- M. Achille Basemanane, directeur de cabinet adjoint du ministre des Infrastructures, travaux publics et reconstruction (ITPR), a annoncé jeudi que la ville de Kinshasa sera bientôt dotée d’un plan directeur des transports urbains, à l’occasion de la tenue de la première réunion du comité conjoint de coordination dudit projet.

Basemanane qui représentait le ministre des Infrastructures a fait savoir que ce projet est piloté par une équipe d’experts japonais du groupement des firmes Oriental consultants global, Injerosec corporation, Yachiyo engineering et Asia air survey sur appel de la Coopération japonaise (JICA) pour assurer la mise en œuvre de cette étude en liaison avec les experts des ministères du gouvernement central et de l’exécutif urbain.

Le projet a été présenté au ministre de tutelle le 6 février 2017 en vue de son appréciation et appropriation. La durée de son ira de mars 2017 à septembre 2018. A l’issue de cette étude, un rapport final du consultant présentera les projets prioritaires avec des études de préfaisabilité, accompagnées d’un plan programme à moyen terme à l’horizon 2030, élaboré sur les prévisions en fonction de la demande en transports pour la ville de Kinshasa, sous une vision à long terme à l’horizon 2040.

L’étude de l’élaboration du plan directeur des transports urbains de la capitale consistera à faire des scénarios de développement spatial en rapport avec le développement polarisé de la situation actuelle selon que la population continue de se concentrer dans la zone de la Gombe et ses cinq communes périphériques en rapport avec le développement multi-polarisé selon que la population se concentre dans les zones urbaines centrales autour des pôles secondaires.

Le dernier scénario se rapporte au développement de la ville, du pôle de l’Est et du corridor reliant les zones Est et Ouest selon que le développement du centre ville et de la zone située à 70 km à l’Est du centre ville actuel et du corridor reliant les deux zones.

Les scénarios d’aménagement des transports urbains consiste en l’aménagement intensif des routes sur base d’aménagement d’un réseau routier intensifié axé sur les réseaux existants et en aménagement intensif des transports en commun suivant la réhabilitation du réseau ferroviaire. Il s’agit ici d’envisager le système des transports multimodaux.

Objectif visé

Pour M. Ntela, coordonateur de la cellule Infrastructures du ministère des ITPR, le plan directeur des transports urbains de la ville de Kinshasa s’inscrit dans le cadre de l’aménagement de l’espace urbain en rapport avec l’évolution démographique galopante et non contrôlée.

Il s’agit ici de trouver une solution en amont contre l’occupation anarchique du sol et de réorganiser le système des transports urbains à travers la ville.

M.Ntela a fait remarquer que la croissance économique rapide envisagée engendrera des problèmes d’expansion urbaine galopante, la croissance de la motorisation et le déclin des transports en commun. De ce fait, a-t-il souligné, un plan directeur des transports urbains est nécessaire pour espérer juguler la crise dans ce secteur.

Le représentant résidant de la Coopération japonaise en RDC, M. Aoke Toshemeshe a, dans son intervention, indiqué que ce projet est l’aboutissement d’une démarche amorcée durant plus d’une décennie s’inscrivant dans un vaste programme de développement des infrastructures.

Il a fait savoir que les analyses de l’évolution démographique place la ville de Kinshasa parmi les métropoles caractérisés par une population de grande taille, de haute intensité démographique et à faible revenu.

A cet effet, a-t-il dit,il s’avère important de fixer les orientations et d’aménager l’espace urbain par la préparation des plans et principes pour le développement des transports en vue de guider une urbanisation appropriée de Kinshasa.

Le projet de transports urbains est une réponse des dirigeants politiques à la problématique de transport urbain dans la capitale à l’horizon 2040. ACP/FNG/Kayu/May