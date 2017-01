La ville de Kinshasa soutient les pourparlers du centre interdiocésain de Kinshasa

Kinshasa, 30 Janv. 2017 (ACP).- Le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, a déclaré lundi au cours d’une cérémonie d’échange des vœux de nouvel an avec le personnel administratif et des institutions prestant dans la capitale que l’exécutif urbain apporte son soutien aux pourparlers du centre interdiocésain entre les acteurs politiques congolais, placés sous la médiation de la CENCO.

Organisés à l’initiative du Président de la République, Joseph Kabila Kabange, ces pourparlers sont utiles pour le pays en vue d’un climat politique apaisé en prévision des prochaines échéances électorales voulues transparentes, a dit le gouverneur, confirmant également l’appui de la ville aux négociations politiques de la cité de l’Union africaine.

Il a invité la population de Kinshasa à participer massivement le moment venu aux opérations d’enrôlement que la CENI entend organiser prochainement dans la capitale en fonction du chronogramme arrêté à cet effet.

M. Kimbuta a saisi cette opportunité pour s’attarder sur des problèmes qui se posent avec acuité à travers la ville, notamment des questions liées à l’insécurité, au non respect du code de la route, à l’insalubrité, au glissement des terrains et aux inondations. Selon lui, des solutions durables à ces problèmes nécessitent l’implication de toute la population kinoise. C’est le cas de l’insalubrité qui exige que chaque habitant de la capitale maintienne son environnement immédiat dans un état de propreté permanent.

Le ministre provincial en charge de la Fonction publique, emploi et énergie, Emmanuel Mangwana a indiqué que l’amélioration des conditions de vie du personnel de l’administration urbaine passe par l’application de la loi organique de mai 2016 portant organisation et fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées, ainsi que de la loi du 15 juillet portant statut des agents de carrière de l’Etat.

Dans ce cadre, l’exécutif urbain via le ministère provincial de la Fonction publique a déjà élaboré un projet d’édit portant « Statut des agents de carrière des services publics et des entités décentralisées de la ville de Kinshasa », a-t-il annoncé, ajoutant qu’un deuxième édit portant organisation et fonctionnement des services publics du pouvoir central, des services publics provinciaux et des entités territoriales décentralisées est en élaboration.

Auparavant, le chef de division urbain chargé de la Fonction publique avait plaidé pour l’amélioration des conditions de travail du personnel administratif de la ville. ACP/Kayu/Wet