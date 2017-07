Vingt-un Léopards football masculin U-20 des 8èmes Jeux de la Francophonie

Kinshasa, 02 juillet 2017 (ACP).- Le sélectionneur Eric Tshibasu a retenu 21 joueurs de l’équipe nationale de football masculin des moins de 20 ans, les Léopards, devant prendre part aux 8èmes Jeux de la Francophonie prévus du 21 au 31 juillet à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Les joueurs retenus ont débuté les entraînements le samedi 2 juillet au terrain de Shark Club, dans la commune de la Gombe. Le 8 juillet, ils effectueront un stage bloqué au Maroc avant de se rendre à Abidjan pour la compétition.

La liste publiée samedi par le secrétariat général de la Fédération congolaise de football association (FECOFA) et parvenue le même jour à l’ACP s’établit comme suit : 1. Kamalandwako Kama (AS Dragons), 2. Lunanga Kyalemeninwa Jackson (OC Muungano), 3. Zola Kiaku Arsen (TP Mazembe), 4. Luzolo Sita Ernest (AC Ujana), 5. Likuta Luezi William (AC Ujana), 6. Diala Mudiadia Djemes (AC Ujana), 7. Mutumosi Zilu Peter (AC Rangers), 8. Masikini Adongba Batista (Shark XI FC), 9. Ifaso Ifunga Jonathan (Royal Sporting Club de Kinshasa), 10. Tshibuabua Yamba Yamba Trésor (FC St Eloi Lupopo), 11. Muzungu Lokombe Chadrack (AS V. Club), 12. Manassé Mutatu Mbedi (FC St Eloi Lupopo), 13. Kazadi Okito (FC Renaissance du Congo), 14. Oshongo Shamba (AC Ujana), 15. Axel Disasi (Reims/France), 16. Tshishiku Nzembele Dido (US Tshinkunku), 17. Amale Mukoko (DCMP), 18. Arnaud Mwendi (Bordeaux/France), 19.Ginola Mbuangi Nzau (Bamboutos/Cameroun), 20. Nelson Mubango (Saint Trond/Belgique), 21.Nsumbuka Lisiku Nathan. ACP/FNG/Mat/Kgd