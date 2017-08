Une vingtaine de  femmes vulnérables lauréates en esthétique et  éducation maternelle à l’ONG/SPV

Kinshasa, 19 août 2017(ACP).- Le coordonnateur du centre « Les femmes d’abord », une des branches de l’ONG «Soutien aux personnes vulnérables »(SPV), Georges Engi, a procédé au couronnement de 21 lauréates, dont 1O formées en esthétique et coiffure et 11 en éducation du cycle maternel au cours d’une cérémonie organisée dans l’enceinte de la paroisse Saint François Xavier, dans la commune de Masina.

Il a salué à cette occasion la bravoure et la patience dont ont fait montre les lauréates durant cette session de formation qui a duré plus de huit mois avant de les encourager à développer l’estime de soi et la culture du progrès pour mieux s’épanouir socialement.

Pour M. Engi, sa structure constitue un cadre mieux indiqué pour la formation des femmes désœuvrées, selon la vision de l’UNICEF, qui considère l’éducation comme élément vital pour assurer une meilleure qualité de vie à la population, particulièrement aux enfants et aux femmes en difficulté.

« Depuis des longues dates, la plupart des éducateurs congolais n’ont pas accordé beaucoup d’importance à l’enseignement maternel, situation due principalement au manque d’articles didactiques indispensable pour ce genre d’enseignement », a déclaré le coordonnateur du centre qui a, en outre, sollicité l’aide du gouvernement pour une assistance à l’auto-emploi de ces femmes vulnérables formées au petit métier. ACP/FNG/BSG/Wet