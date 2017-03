Une vingtaine des journalistes de Matadi  renseignés sur les journées nationales de vaccination 2017

Matadi, 24 mars 2017 (ACP).- Une vingtaine des journalistes de la presse audiovisuelle et écrite de Matadi ont reçu des informations sur les journées nationales de vaccination prévues du 6 au 8 avril prochain, lors d’un briefing organisé vendredi à la division provinciale de la santé du Kongo Central.

Ce briefing, réalisé par les cadres de la division provinciale de la communication et le Programme élargi de vaccination (PEV) avait pour objectif d’impliquer les médias à cette campagne de vaccination contre la poliomyélite en vue de réduire la mortalité et la morbidité des enfants de zéro à 59 mois. Parmi les points abordés lors de cette rencontre, les aspects du gouvernement dans la remise de la moustiquaire imprégnée, la vaccination, l’inscription des enfants à l’état civil et le programme de l’Etat sur la santé.

Les directives des journées nationales de vaccination, la certification de l’éradication de la poliomyélite en RDC, la démarche à suivre et les raisons de la vaccination ont également été abordées lors de ce briefing. La stratégie de ces journées nationales de vaccination est le porte à porte pour 711.559 enfants de moins de cinq ans attendues. ACP/FNG/Kayu/KGD