Les violences conjugales au centre d’un entretien entre le MGEF et la presse

Kinshasa, 18 janv.2017 (ACP).- Les violences conjugales ont fait l’objet d’un échange, mardi au ministère du Genre, Enfant et Famille, entre la directrice chargée de la promotion socio-économique à ce minisdtère, Mme Esther Kamwanya et la presse.

Cet entretien, a précisé Mme Kamwanya, s’inscrit dans le cadre du programme du gouvernement de la RDC « Femmes, Hommes, progressons ensemble » appuyé par l’Union européenne (UE) et exécuté par l’UNICEF.

Elle a expliqué que ce programme, mise en œuvre depuis 2014, vise à lutter contre les violences sexuelles basées sur le genre (VSBG) dont les violences conjugales et à promouvoir des relations harmonieuses entre femmes et hommes pour un équilibre et développement durable de la société congolaise.

Après la définition de la violence tout court et de la violence sexuelle, la directrice Kamwanya a souligné qu’il y a violence conjugale lorsque l’un des conjoints commet des actes nuisibles à l’égard de l’autre. Il s’agit notamment des coups porté par l’un des conjoints sur l’autre des violences dites physiques et des insultes, injures, dénigrements et privations pour des violences dites psychologiques ou verbales.

Ces genres de violences, a poursuivi la source, peuvent, au niveau des ménages, porter préjudices contre l’un des conjoints, et même contre les enfants. Si les violences psychologiques peuvent occasionner des blessures voire la mort, les violences psychologiques ou verbales créent des traumatismes et empêchent l’épanouissement de l’un des conjoints voire celui des enfants, a renchéri Mme Kamwanya. Elle a souligné que toutes ces violences sont punissables par la loi en RDC.

Concernant les causes des violences conjugales surtout à l’égard de la femme, elle a expliqué qu’il s’gait des mauvais rôles attribués par la société qui considère que la femme est inférieure incapable, et qu’il faut la redresser notamment par des coups portés sur elle.

Pour mettre fin à cette situation discriminatoire à l’égard de la femme il faut, selon la même source, « développer une éducation à tous les niveaux ». Il faut « beaucoup de campagnes de sensibilisation sur les droits de l’homme ».

Elle a visité sur la connaissance de la déclaration universelle de droits de l’homme qui met l’homme et la femme sur le même pied d’égalité. « Les violences conjugales ou autres étant des infractions punissables par la loi doivent être bannies pour céder la place à l’amour de Dieu qui permet à la femme et l’homme de cheminer ensemble », a conclu Mme Kamwan. ACP/Zng/May