Pas des visas d’entrée entre les ressortissants congolais et sud-africains détenteurs des passeports diplomatiques et de service

Kinshasa, 02 Août 2017 (ACP).- Les ressortissants congolais détenteurs de passeports diplomatiques et de service sont exemptés de visas d’entrée en République d’Afrique du Sud et vice-versa, a annoncé le ministre d’Etat, Ministre de l’intérieur et sécurité, Ramazani Shadari, à l’occasion de la signature du protocole d’Accord de coopération intervenu mardi, à Pretoria, entre la RDC et l’Afrique du Sud.

Selon une source du ministère de l’Intérieur, le protocole d’accord signé entre les ministres en charge du secteur de l’immigration des deux pays s’inscrit dans le cadre de l’option levée à l’occasion de la dixième session de la commission mixte entre la République d’Afrique du Sud et la République Démocratique du Congo tenue à Pretoria en RSA, du 21 au 25 juin 2017. A ce titre, le point 5 dudit communiqué conjoint stipulait ce qui suit : «les deux Chefs d’Etat ont pris acte des avancées positives relatives au protocole d’accord sur l’immigration, lequel facilitera la mobilité des diplomates et des officiels des deux pays. Ils ont exhorté les ministres ayant en charge la question sous examen de prendre des dispositions nécessaires pour la signature rapide du protocole d’accord en question d’autant plus que toutes les exigences légales ont été respectées».

Cet accord garantit également la libre circulation des officiels congolais et sud-africains dans le cadre de la capitalisation des expériences entre les deux pays. ACP/FNG/ YWM/BSG/JGD/FMB