Visite de travail en RDC de la secrétaire générale adjointe de l’ONU

Kinshasa, 23 Juil 2017 (ACP).- La secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Amina J. Mohammed, effectue du 24 au 27 juillet 2017 une visite de travail en RDC dans le cadre du renforcement, du leadership féminin dans la paix, la sécurité et le développement.

Cette mission vise entre autre à promouvoir la participation politique des femmes et leur implication dans la consolidation de la paix, à favoriser leur mobilisation accrue autour de ces idéaux et à soutenir l’Union africaine et ses Etats membres.

Celle-ci saisira l’occasion pour s’entretenir avec des femmes congolaises sur des questions touchant à la paix durable, au développement et à la recherche des moyens susceptibles de soutenir leurs demandes dans les forums régionaux et internationaux.

Pendant son séjour à Kinshasa, la mission onusienne rencontrera les Ministres des Affaires étrangères et du Genre ainsi que les partenaires au développement, les organisations de la société civile, le Président de la CENI avant de s’entretenir avec le chef de l’Etat.

La secrétaire générale adjointe des Nations Unies, est accompagnée dans sa visite de Mme Phumzile Mlambo-Ngcuka, directrice exécutive de l’ONU Femmes et de Mme Pramila Patten, représentante spéciale du secrétaire général chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit. ACP/Fng/YwM/May