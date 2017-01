Visite d’inspection du DG dans le centre de gestion de l’INSS/Katanga II a Likasi

Likasi, 30 Janv. 2017 (ACP).- Mme Agnès Mwad Nawej Katang, directeur Général de l’Institut National de Sécurité Sociale (INSS), actuellement en mission de travail dans la province du Haut-Katanga, a effectué le weekend une visite d’inspection dans le Centre de Gestion appelé « Katanga II » ayant son siège dans la ville de Likasi, a constaté l’ACP.

Aussitôt après so arrivée à Likasi, Mme Agnès Mwad Nawej Katang est allée présenter ses civilités à l’autorité urbaine, le Dr Idesbald Petwe Kapande, avant de visiter le patrimoine de cette institution de prévoyance sociale de l’Etat congolais, notamment, la Direction provinciale de Katanga II et les bureaux des différents services et surtout le salon des vieillards baptisé au nom de l’illustre visiteuse pour pérenniser son passage à la tête de l’INSS/RDC.

Elle a, par la suite, visité le Centre Médical de l’INSS, sur l’avenue de l’Eglise, qui utilise 5 médecins et prend en charge les soins des personnes de troisième âge affiliées. Le Dr Mathieu Kasongo a présenté au numéro 1 de cette entreprise la carte postale de cette formation médicale, sa situation actuelle et les projets à court terme qui pourront générer les recettes de l’ordre de 75 mille à 100 mille dollars mensuellement et qui se placera ce Centre Médical au diapason des formations médicales de renommée dans le Haut-Katanga et pourquoi pas la RDC, a conclu l’orateur.

Mme le DG s’est ensuite rendu à l’Hospice des vieillards sur l’avenue Lumumba près du stade de Kikula où elle a distribué aux personnes de troisième âge un lot des vivres et non vivres, notamment, la farine, les cartons du poisson congelé communément appelé « chinchard », et l’huile de table ainsi que des pagnes. A l’issue de ces visites, Mme le DG de l’INSS a présidé une séance de travail avec le comité de gestion élargi aux chefs des différents services.

Dans son mot de bienvenue, le directeur provincial a loué les qualités managériales de la hiérarchie de l’INSS, notant que sous l’impulsion de Mme Agnès Mwad Nawej Katang, l’entreprise paie régulièrement les prestations sociales à terme échu, les employés reçoivent leur salaire dans le temps imparti.

Pour sa part, Mme Agnès Mwad Nawej Katang, a indiqué que l’INSS, conscient que la sécurité sociale est un droit fondamental, est toujours à la recherche des moyens de sa politique. Il est actionnaire majoritaire de Congo Airways, il a un Hôpital Orthopédique à Lubumbashi, un Hôtel à 5 étoiles à Kisangani, etc., avant d’exhorter tous les employeurs de Likasi de payer correctement à l’Institut les cotisations sociales

En fin, le maire de Likasi a qualifié la présence d’une femme à la tête de l’Institut National de Sécurité Sociale d’une fierté légitime pour la femme et une interpellation de la fille et la jeune fille de prendre les études au sérieux. ACP/Kayu/Wet