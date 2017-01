Visite d’inspection du ministre provincial de la Fonction publique dans les services publics à Mbandaka

Mbandaka, 11 janv. 2O17 (ACP).- Le ministre provincial de la Fonction publique, M. Blanchard N’zee Lobey a entrepris une tournée d’inspection dans les différents services de l’administration publique ainsi que dans les 44 divisions provinciales de l’Equateur en vue de s’imprégner des réalités de leur fonctionnement, a appris mercredi l’ACP du cabinet de ce ministère.

Selon la source, ces visites ont, entre autres objectifs, résoudre certains conflits entre agents et chefs de division respectives, encourager la présence au travail, mettre au point le degré de collaboration entre la tutelle et ses différents services, régler les problèmes de chevauchement des attributions entre les entités déconcentrées, décentralisées et locales, bref restaurer l’autorité de l’Etat telle que conclue par le chef de l’Etat, Joseph Kabila Kabange.

Cette opération d’inspection qui a débuté en fin décembre de l’année passée, va se clôturer le O2 février prochain et au terme de laquelle, une mission de travail est prévue à Kinshasa en vue de débloquer certains agents, titulariser d’autres et corriger certaines erreurs constatées pour permettre un fonctionnement harmonieux des services publics de l’Etat dans la province de l’Equateur, indique-t-on. ACP/ ZNG/JGD/Fmb