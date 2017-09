Visite des journalistes africains au Palais d’été et à la Grande muraille de Mutianyu en Chine

(Des envoyées spéciales de l’ACP, Adèle Lwizi et Jolie Mputu)

Beijing, 04 sept 2017(ACP).- Une délégation des journalistes venue de l’Afrique a effectué, lundi, une visite guidée au Palais d’été et à la Grande muraille de Mutianyu, à Beijing, capitale de la Chine, dans le cadre d’une mission touristique. Lee, ancien journaliste correspondant de Shanghai à Paris et chef de bureau de l’Association des journalistes africains, qui a guidé cette visite, a expliqué à ses hôtes l’historique de ces sites touristiques chinois dont l’érection remonte au 18ème siècle pour le premier et au 15ème siècle pour le second.

Il a dit que le Palais d’été (Palais royal) a été construit par l’empereur Qian Long pour l’impératrice Cixi. Plus de 7.000 personnes au service du roi et de la reine travaillaient dans cette citadelle à l’époque du roi Xianferg. Aujourd’hui, au moins 300 serviteurs sont employés pour son entretien. A l’intérieure de cette somptueuse bâtisse, on trouve un grand lac artificiel et une grande forêt.

Quant à la Grande muraille, M. Lee a fait savoir que ce grand corridor a été construit en vue de protéger le territoire chinois contre des envahisseurs qui venaient du nord, notamment les Mongols et les Manchous.

Prennent part à cette visite, les journalistes africains venus de la République du Congo, du Niger, du Tchad, de la République centrafricaine, de la Guinée Conakry, de la Guinée Bissau, du Burundi, du Bénin et de Djibouti. La RDC est représentée par Adèle Lwizi et Jolie Mputu, journalistes à l’Agence congolaise de presse (ACP). ACP/YWM/Kayu/