Visite du ministre de la Santé publique aux victimes de l’accident du marché de Selembao

Kinshasa, 10 mars 2017 (ACP).- Le ministre de la Santé publique, le Dr Oly Ilunga Kalenga, a rendu jeudi une visite aux victimes de l’Hôpital général de Selembao, l’ex Sanatorium de Makala à Kinshasa, qui a accueilli les victimes de l’accident mortel de circulation survenu la semaine passée aux environs du marché de Selembao.

Pour le ministre de la Santé publique, cette descente sur le terrain vise à valoriser les actes de bravoure et le professionnalisme dont le personnel médical a fait preuve dans la stabilisation et le transfert des blessés vers d’autres structures plus appropriées. A cet effet, le Dr Oly Ilunga Kalenga a, non seulement réconforté les malades, mais il a également doté l’hôpital général de Selembao du matériel médical qui y fait cruellement défaut.

Le médecin directeur de cet hôpital a exprimé sa satisfaction en déclarant que c’est la première fois pour lui de voir un ministre de la Santé publique visiter cette formation médicale. Cette visite s’inscrit dans le cadre de ses descentes sur le terrain en vue de palper du doigt les réalités de chaque structure afin de se rendre compte des conditions dans lesquelles la médecine est pratiquée en RDC.

On note que l’accident de Selembao s’est produit le jeudi 02 mars 2017 sur l’avenue du 24 novembre et a causé des pertes en vies humaines et beaucoup de blessés graves0020. ACP/FNG/Kayu/JGD/FMB