Visite du ministre de la santé publique au dépôt principal du PEV à Kinshasa

Kinshasa, 24 Janv. 2017 (ACP).- Le ministre de la santé publique, Dr Oly Ilunga a visité mardi le dépôt principal du Programme Elargi de Vaccination(PEV), dans la commune urbano rurale de la N’sele, après une tournée effectuée au centre pédiatrique de Kalembe Lembe, a constaté l’ACP sur place.

Selon le ministre, «la visite à l’Hôpital de Kalembe Lembe s’inscrit dans le cadre du réconfort moral apporté à l’équipe dirigeante de cette formation de néonatologie qui sert la ville de Kinshasa, après l’incendie qui y a eu lieu dernièrement.» Dr Ilunga qui a promis, au nom de son ministère de mettre tout en œuvre pour réhabiliter très rapidement cette formation médicale, a salué la promptitude du personnel médical qui a empêché la perte des vies humaines pendant l’incendie.

Au cours de sa visite, au dépôt principal du PEV, Dr Ilunga a indiqué que dans le programme d’action du gouvernement et du Chef de l’Etat, la lutte contre les maladies est une grande priorité, dont le PEV assure le combat et la prévention. «L’un des défis du PEV, est d’apporter le vaccin dans les coins les plus reculés , dans les derniers kilomètres , dans l’arrière pays, dans les zones de santé les plus reculées,» a ajouté le ministre, précisant «que ce dépôt permettra évidement à contribuer davantage à relever ce défi, car c’est un chantier qui est à l’avant garde et s’inscrit dans la vision de la révolution de la modernité du Chef de l’Etat».

Selon un spécialiste en construction du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), Ir. Wamidh Shammas, «Ce dépôt principal construit pour la RDC et dont la fin est prévue en mai 2017, va abriter le bâtiment administratif et certains bâtiments annexes, les chambres positives et négatives en vue de stocker et conserver adéquatement les vaccins. ACP/Mat/JGD/Fmb