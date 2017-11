Visite au Qatar su Roi Mohamed VI : une réussite à tous les niveaux

Kinshasa, 18 Nov. 2017 (ACP).- Le directeur du Bureau de la communication gouvernementale du Qatar Cheikh Ben Ahmed Al Thani a déclaré récemment que la visite du Roi Mohamed VI du Maroc au Qatar a été une réussite à tous les niveaux et a contribué à l’approfondissement et au développement des relations fraternelles entre les deux pays, indique un communiqué officiel du Qatar parvenu à l’ACP.

Dès son arrivée à Doha, le Roi Mohamed VI, accompagné du Prince Moulay, a été chaleureusement accueilli à sa descente d’avion par Emir su Qatar Cheik Tamin Ben Al Thani qu’entouraient les membres de sa cour. Ensuite une cérémonie d’accueil officielle, digne d’hôtes de marque a été organisée en son honneur.

Au terme du cérémonial d’accueil les deux personnalités se sont dirigées au «Diwan Emiri» où elles ont eu des entretiens au cours desquels elles ont notamment traité des problèmes d’intérêts communs ; en vue du renforcement des relations de coopération entre les deux pays.

Le Roi Mohamed VI ne s’est jamais fait photographier avec une écharpe

Le conseiller du Roi Mohamed VI du Maroc, M. Yassir Znagui, a formellement démenti que le souverain s’est photographier, lors de sa récente visite au Qatar, avec une écharpe portant un message politique. Cité par le site d’information «Le 360.Ma», a qualifié de «grotesque montage» cette prétendue photographie largement diffusée sur les réseaux sociaux.

Selon ce site, le conseiller du souverain chérifien a affirmé avoir été toujours présent à côté de ce dernier tout au long de ce voyage ; et à aucun moment, celui-ci s’est fait photographier brandissant une écharpe blanche sur laquelle on pouvait lire «vous avez le monde et nous avons Tamim», inscription supposée s’adresser aux pays qui établissent le blocs autour du Qatar.

ACP/YWM/BSG/JGD