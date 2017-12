Vive tension observée lundi à l’Université de Mbuji-Mayi

Mbujimayi, 05 Déc.2017 (ACP).– Une vive tension a été observée lundi sur le campus de Tshikama, à l’Université de Mbuji-Mayi, où les échauffourées ont éclatés entre étudiants de cette institution et les éléments de la Police nationale congolaise, a appris l’ACP mardi auprès des autorités et étudiants de cet alma mater.

Cette altercation est intervenue lorsque les policiers commis au rond-point de l’université, ont empêché les étudiants de poursuivre leurs marches de protestation contre le taux élevé de dollars fixé par le comité de gestion de l’UM, à 1970FC. Les étudiants en colère exigeaient l’application de la dernière décision du ministre de tutelle qui a fixé le taux d’un dollar US à 960FC.

Après cet accrochage, les manifestants se sont repliés au campus de Tshikama où ils ont fait des casses des vitres des bureaux et auditoires, après y avoir brûlé des pneus. La police est intervenue avec des grenades lacrymogènes et des tirs de sommation pour riposter contre les jets des cailloux et disperser les manifestants.

Face à cette situation, les membres du comité de gestion et les autorités académiques de cette université Fondation Cardinal Malula ont convoqué une réunion de crise pour statuer sur ce cas. ACP/Mat/Kgd