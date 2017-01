Des vivres, don du Président Joseph Kabila, remis aux détenus  de la prison de Kananga

Kananga, 02 Jan. 2017 (ACP).- Me Jean Claude Mupompa Ngalamulume, ministre provincial de la Justice pour le Kasaï Central, a remis, samedi, à Kananga, au nom de l’autorité de cette province, des vivres, don du Président de la République, Joseph Kabila Kabange, aux détenus de la prison de cette ville, a constaté l’ACP.

Outre la viande de porc, de chèvre, du riz, de la farine de manioc et de maïs, de boisson sucrée, etc., ce don d’une valeur de 13.402.000 FC dénommée « Colis fête de fin d’année 2016 du Président de la République », va assurer la restauration de plus de 700 détenus de cet établissement pénitentiaire pour un certain temps.

Me Mupompa Ngalamulume qui a salué cette contribution paternelle du Président Joseph Kabila Kabange, a traduit la place de choix que l’Etat congolais réserve à cette catégorie des personnes vulnérables. Il a exhorté les bénéficiaires à un comportement exemplaire, le geste présidentiel devant les inciter à cultiver le civisme afin de redevenir des citoyens utiles à la nation une fois libérés.

Rappelant, de son coté, la mission dévolue à la prison de gérer avec humanité les hommes, les femmes et les enfants accompagnant celles-ci ainsi que ceux en conflits avec la loi, M. Raymond Samasaka Samba, chef de division provincial de la Justice, a reconnu à travers ce geste le respect des instruments nationaux et internationaux auxquels a adhéré la RD Congo.

Un délégué des détenus en a profité pour solliciter à l’autorité compétente en la matière de tout mettre en œuvre pour lutter contre le surpeuplement de la prison de Kananga. ACP/Kayu/May