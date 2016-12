Vœux de bonne année 2017 du président de l’Assemblée provinciale du Haut Katanga au Président de la République

Lubumbashi, 29 Déc. 2016 (ACP).- Le président de l’Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Dieudonné Mwelwa Nsambi Wa Kasongo, a adressé un message des vœux de nouvel an 2017 au Président de la République, Chef de l’Etat, Joseph Kabila Kabange, aux différentes autorités nationales ainsi qu’au peuple congolais.

Au nom de tous les députés provinciaux, du personnel politique, administratif et d’appoint, il réitère tout son soutien et son indéfectible attachement aux efforts qu’il ne cesse de déployer pour la restauration de la paix, en dépit de multiple velléités racontées par les pêcheurs en eau trouble qui ne réussiront pas à briser l’élan de développement déjà en marche, en vue d’assurer le mieux-être de la population congolaise.

A cette occasion, note le message, l’Assemblée provinciale du Haut-Katanga salue l’initiative du gouvernement congolais qui poursuit inlassablement son programme de pacification de l’Est du pays et saisi cette occasion pour dénoncer et condamner avec la plus grande rigueur les scènes d’horreur et les actes odieux que les forces du mal continuent à perpétrer au sein de sa population. Il réaffirme son soutien, sa sympathie et indéfectible solidarité à toute la nation congolaise. ACP/Kayu/JGD