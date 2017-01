Une voiture piégée dans un fief du régime syrien fait au moins 14 morts

Kinshasa, 05 janv. 2017 (ACP).- Au moins 14 personnes ont été tuées jeudi dans un attentat à la voiture piégée dans la ville côtière de Jablé, un fief du régime dans l’ouest de la Syrie, a rapporté l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH).

D’après l’ONG, il n’était pas clair dans l’immédiat si les morts sont des civils ou des soldats syriens en poste dans cette ville de la province de Lattaquié (ouest). Les services de sécurité ont bouclé la zone.

La télévision d’Etat syrienne a fait état de neuf morts et de 25 blessés.

Elle a précisé que la voiture piégée était conduite par un kamikaze qui l’a fait exploser dans cette ville touchée l’an dernier par un attentat revendiqué par le groupe jihadiste de l’Etat islamique (EI).

La télévision a montré une voiture en flammes et des gens attroupés près du lieu de l’attentat survenu près du stade municipal, dans une rue très fréquentée.

Poursuite des bombardements près de Damas

Les affrontements entre forces syriennes progouvernementales et rebelles se poursuivaient jeudi près de Damas, au septième jour d’une trêve de plus en plus menacée par des violations, selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH).

« Des combats se poursuivent entre d’un côté les troupes du régime et son allié du Hezbollah libanais, et de l’autre des groupes rebelles et des combattants de Fateh al-Cham (ex-branche syrienne d’Al-Qaïda) dans la région de Wadi Barada », a indiqué le directeur de l’OSDH Rami Abdel Rahmane. ACP/Kayu/May