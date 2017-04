Le volume d’exportations intra-régionales en Afrique centrale de la RDC évalué à 35 millions USD

Kinshasa, 11 Avril 2017 (ACP).- Le volume d’exportations intra-régionales en Afrique centrale de la RDC en 2015 est évalué à 35 millions des dollars américains, indique un document de la Communauté économique des Etats d’Afrique centrale (CEEAC) parvenu mardi à l’ACP.

Selon ce document, la RDC a exporté vers l’Angola pour 7 millions USD, le Cameroun un million, le Congo Brazzaville 25 millions et du Gabon 2 millions, soit un total de 35 millions de dollars américains contre 1.364,20 milliard de dollars américains.

Le même document relève également que le volume de des exportations de l’Angola s’élève à 133 millions USD, du Burundi à 14,275 millions USD, le Cameroun 408 millions USD, la Centrafrique 1,050 millions USD, le Congo Brazzaville 404,7 millions USD, le Gabon 203,650 millions USD, La Guinée 142,400 millions USD et le SAO Tomé 2,005 millions USD.

Selon cette organisation régionale, le commerce est perçu comme un important moteur de croissance économique et de développement dans l’économie mondialisée. Elle précise que de nombreux pays et régions de par le monde ont pu améliorer les conditions de vie de leurs peuples grâce au dynamisme de leur commerce et leur intégration dans le système commercial international.

Les atouts de l’Afrique centrale

La CEEAC indique que l’Afrique centrale dispose près de 160 millions d’habitants répartis sur 6,6 millions de km2 , un sous-sol immensément riche et abritant la forêt du bassin du Congo, deuxième poumon du globe après l’Amazonie. Elle est l’une des régions les plus riches et même dynamiques du continent.

La CEEAC a relevé que sur base de différentes études existantes et enquêtes qu’elle a menées, le faible niveau du commerce est dû à une base exportable et des complémentarités commerciales faibles, à une collaboration limitée entre les parties prenantes, aux surcoûts importants sur les transactions et à la faible productivité des entreprises de la région.

Pour faire face à ces défis, la CEEAC est processus de renforcer des capacités productives, de soutenir la mise en place de la zone de libre échange, de renforcer des dispositifs de facilitation des échanges et promotion des exportations et de développer les infrastructures de base. ACP/FNG/Wet