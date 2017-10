Vote au sénat de trois projets de lois de ratification relatifs au développement urbain et au secteur électrique

Kinshasa, 06 oct. 2017 (ACP).- Le Sénat a voté vendredi, en séance subséquente, par 67 voix pour et une abstention sur 68 sénateurs présents, trois projets de lois de ratification en rapport avec le développement urbain et le secteur d’électricité en République Démocratique du Congo.

Auparavant, la plénière a suivi la réponse du ministre des Finances, Henri Yav Mulang aux préoccupations des sénateurs exprimées lors du débat général, après la présentation de l’économie générale des trois projets de loi, venus de l’Assemblée nationale.

Le ministre des Finances, Henri Yav Mulang a encore une fois sollicité une procédure d’urgence, à l’approche de la date butoir du 09 octobre 2017 et du 10 décembre 2017 pour les projets de développement urbain (PDU) et d’appui à la gouvernance et à l’amélioration du secteur électrique (PAGASE).

L’accord de financement additionnel au titre du projet de développement urbain, pour un montant de 90 millions de dollars signé, le 13 juin 2017 entre la République Démocratique du Congo et la banque mondiale a pour objectif global d’améliorer l’accès aux services de base et aux infrastructures et renforcer la gestion urbaine et municipale des villes ciblées.

Un autre accord de financement au titre d’accès et d’amélioration des services électriques (PAASE), signé également le 13 juin 2017, a abouti à un financement d’un montant équivalent de 145 millions d’USD.

Il concerne notamment la réhabilitation du réseau et élargissement dans des zones de desserte sélectionnées de la SNEL comme dans l’Ouest et l’Est de Kinshasa et dans d’autres zones à forte densité de population de Kinshasa.

Est autorisée la ratification de l’accord de prêt signé en date du 10 mars 2017 entre la République Démocratique du Congo et la Banque Africaine de développement (BAD) d’un montant de 66,220 millions d’UC (Unités de compte) destiné au financement du Projet d’appui à la gouvernance et à l’amélioration du secteur électrique, en sigle PAGASE.

Au regard de la nécessité économique, ces prêts signés par la Banque Mondiale et la Banque Africaine de Développement en vue de financer le développement urbain et l’accès à l’énergie électrique seront remboursé par le contribuable congolais a déclaré le ministre des finances. ACP/Fng/Mat/Wet