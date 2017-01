Vote au Sénat du texte unique sur la sous-traitance

Kinshasa, 12 Janv. 2017 (ACP).- Le Sénat a voté jeudi, peu avant la clôture de la session extraordinaire, à l’unanimité des 62 sénateurs présents, le texte unique de la proposition de loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé en RDC, après harmonisation avec l’Assemblée nationale.

Le rapporteur du Sénat, Flore Musendu Flungu, a indiqué que la chambre haute du Parlement est « heureuse d’avoir adopté ce texte de loi sur la sous-traitance dans la mesure où il pourra profiter à tous les Congolais en termes d’emplois et de renflouement de l’assiette fiscale pour le Trésor public ».

L’exposé de motifs de ce texte de loi souligne que la RDC connait une relance de son économie, principalement dans les secteurs des mines, des hydrocarbures, du bâtiment et des télécommunications. Mais il existe des entreprises congolaises à capitaux étrangers qui exécutent à la fois des activités principales et celles qui leur sont annexes ou connexes, seules ou par des entreprises étrangères recrutées par elles.

Cette situation occasionne un manque à gagner pour le Trésor public et ne favorise pas la promotion de l’emploi des Congolais et gène l’émergence de l’expertise nationale.

La présente loi de 33 articles vise à rendre obligatoire la sous-traitance des activités annexes et connexes de l’activité principale et à les réserver, quelle que soit sa nature, aux entreprises congolaises à capitaux congolais, en vue d’en assurer la promotion et favoriser ainsi l’émergence d’une classe moyenne congolaise.ACP/Kayu/Wet