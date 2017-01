Vulgarisation à Kikwit de la nouvelle loi portant statut des agents de carrière des services publics

Kikwit, 06 janv. 2017 (ACP).- Le service urbain de la fonction publique actif, organise une campagne de vulgarisation de la loi n° 16/013 du 15 juillet 2016, portant statut des agents du carrière de service public, qui remplace la loi de 17 juillet 1981, a constaté l’ACP. Selon Mr. Roger MUNGILA KITAMBALA, chef de service de la fonction publique, cette loi apporte plusieurs innovations notamment en ce qui concerne, le recrutement, celui-ci doit se faire pour pouvoir aux postes vacants tout en respectant l’organigramme de chaque service.

Les candidats sont obligés de passer par un test de recrutement. Pour débuter la carrière, les candidats ayant satisfaits au test commencera par une période probatoire des trois mois, pour les grades inférieurs et des six mois pour les grades supérieurs. L’innovation concerne également l’âge de la retraite qui passe de trente de service à trente-cinq et de soixante d’âge à soixante-cinq. Le chef de service a souligné également que cette loi, permettra le rajeunissement de l’administration publique, avant d’informer que le manque des moyens de la part du gouvernement est à la base de vieillissement de cette administration.

Il a enfin annoncé la parution du premier numéro du journal du fonctionnaire dans lequel on trouve à la une, le lancement de l’opération du rajeunissement de l’administrationpublique. Cette campagne de vulgarisation de la loi qui a débuté par la mairie, s’est poursuivie dans les communes de KAZAMBA, LUKEMI, NZINDA et enfin elle se terminera par la commune de LUKOLELA le mardi de la semaine prochaine.ACP/Mat/Kgd