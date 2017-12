Vulgarisation du code de la famille révisé à Boma

Boma, 07 Déc. 2017 (ACP).- La ministre du Genre, famille et enfant, Chantal Safu, a, en marge de sa mission à Boma sur le Forum national de mobilisation du monde de travail sur le VIH/SIDA (FONAST), vulgarisé le code de la famille à l’intention des femmes de cette ville, en présence du ministre provincial du Genre du Kongo Central, Florian Masaki.

Ce code de la famille à quatre branches dont la nationalité des personnes, la famille et la succession a été d’une grande importance principalement pour les femmes et même les hommes qui contractent des mariages libres sans aucun fondement juridique, a notamment relevé la Ministre du Genre qui a ainsi insisté sur l’enregistrement des mariages à l’état civil, sans oublier celui des nouveaux nés.

Mme Safu a condamné les mariages précoces et privilégié la scolarisation les enfants des deux sexes. Chacun est libre de prendre un partenaire de son choix dans le mariage, sans oublier que l’adultère est punissable non seulement à la femme mais aussi à l’homme selon ce nouveau code, a insisté la ministre qui a clôturé sa campagne par la distribution des pagnes marquant la journée internationale de la femme pour l’édition 2017 et un exemplaire reprenant une synthèse de la loi sur le code de la famille révisé. ACP/FNG/Kayu/JGD