Kinshasa, 22 juillet 2017(ACP).- L’Institut des auditeurs internes du Congo (IIA Congo) a procédé samedi au Centre interdiocésain situé dans la commune de la Gombe, à Kinshasa, à la vulgarisation du nouveau Cadre de référence international des pratiques professionnelles de l’audit interne(CRIPP) à l’intention des auditeurs internes des organisations ou entreprises congolaises en vue d’améliorer la qualité de leurs services, au cours d’une conférence organisée par la même organisation.

M.Emile Kakesse, orateur principal a indiqué que ce cadre de référence constitue une bible pour un auditeur interne comprenant des normes internationales d’audit interne qui se repartissent en normes liées à la qualification et au fonctionnement.

Evoquant les normes de qualification, M. Kakesse a relevé qu’elles se rapportent à la mission, aux pouvoirs, à la responsabilité, à l’indépendance et à l’objectivité, à la compétence et à la conscience professionnelle ainsi qu’au programme d’assurance et d’amélioration qualité.

En ce qui concerne les normes de fonctionnement, celles-ci concernent la gestion de l’audit interne, la nature du travail, la planification de la mission, l’accomplissement de la mission, la surveillance des actions de progrès ainsi que la communication relative à l’acceptation des risques.

Pour M. Kakesse, « si un auditeur interne qui ignore la pertinence dudit document en ce moment, ne peut pas se déclarer auditeur interne parce que l’audit interne est une profession normée et encadrée au niveau de la pratique professionnelle ».

Les 10 principes fondamentaux pour la qualité de l’audit interne

Selon lui, l’amélioration de la qualité de service d’un auditeur interne dépend de l’appropriation de 10 principes fondamentaux à savoir faire preuve d’intégrité, de compétence, de conscience professionnelle, d’êtres objectif et libre de toute influence indue en phase avec la stratégie, les objectifs et les risques de l’organisation.

Il s’agit également d’être positionné de manière appropriée et de disposer des ressources adéquates, de démontrer la qualité de l’audit interne et son amélioration continue, de communiquer de manière efficace, de fournir une assurance fondée sur une approche par les risque, être perspicace, proactif, orienté vers le futur et d’être à même d’encourager le progrès au sein de l’organisation.

Cette nouvelle formulation du profil de l’auditeur interne, précise M. Kakesse, a pour objectif d’accroître et de préserver la valeur de l’organisation en donnant avec objectivité une assurance des conseils et des points de vue fondés sur une approche par les risques. Cependant, l’audit interne garde toujours la même définition, celle d’une activité indépendante et objective qui donne à une organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations pour améliorer et contribuer à la création d’une valeur ajouté. ACP/Kayu/BSG/KGD