Pour la vulgarisation des valeurs morales, intellectuelles et religieuses dans établissements de l’ESU

Kinshasa, 16 mars 2017 (ACP).- Les participants à la conférence sur « le tribalisme » et « la gestion de sexe en milieu universitaire », tenue les 14 et 15 mars 2017 à l’Université de Kinshasa (UNIKIN), se sont engagés à vulgariser les valeurs morales, intellectuelles et religieuses dans les établissements de l’Enseignement supérieur et universitaire (ESU), a indiqué jeudi à l’ACP, le Pr David Mayele, président de la Ligue des familles heureuses et transformées en Christ (LIFAHTC).

Les participants à ces assises ont également recommandé la formation des formateurs devant assurer cette vulgarisation et aborder les deux sujets considérés comme tabous.

Le président de la LIFAHTC a salué les interventions qui ont mis en exergue de nombreuses valeurs perdues en familles et dans la société, notamment la fidélité, l’honnêteté, la justice, la solidarité, l’amour. Ces valeurs, a-t-il dit, doivent être recherchées par toutes les couches sociales en combattant les antivaleurs qui les inhibent.

Le secrétaire général administratif de l’UNIKIN, le Pr Félicien Miti Tseta a invité les participants à promouvoir ces valeurs et les vulgariser dans leurs milieux respectifs. Il a réaffirmé l’engagement du comité de gestion à poursuivre ce combat de lutte contre les antivaleurs avec tous les partenaires de l’UNIKIN.

Donner un sens positif au tribalisme et à la tribu, selon le Pr Katanga

Le Pr Joseph Katanga a, par ailleurs, défini le tribalisme comme étant l’organisation sociale fondée sur la tribu.

Pour lui, cette approche peut être une voie originale pour les nations africaines en général et congolaise en particulier. La non prise en compte correcte de cette « donne tribu », mine le fonctionnement de beaucoup de pays en Afrique au point de douter même de leur statut de nation », a-t-il indiqué.

« L’existence de la géopolitique est une pure satisfaction de l’égoïsme politique des assoiffés du leadership dans les tribus et jamais une réelle prise en compte de la tribu », a ajouté le Pr Katanga, soulignant que chaque tribu congolaise devrait être considérée comme source de richesse inépuisable sur le plan socioéconomique et culturel. ACP/Kayu/May