Washington et Pékin renouvellent à Manille leurs pressions sur la Corée du Nord

Kinshasa, 06 Août 2017 (ACP).- Washington et Pékin ont renouvelé dimanche à Manille leurs pressions sur la Corée du Nord pour qu’elle renonce à ses ambitions nucléaires après un durcissement sensible des sanctions de l’ONU qui pourrait coûter à Pyongyang un milliard de dollars annuels, a rapporté dimanche l’AFP.

La source souligne qu’au lendemain de l’adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU d’un texte visant à réduire d’un tiers les revenus des exportations de Pyongyang, les ministres des Affaires étrangères des principales puissances parties prenantes à la crise étaient présents à Manille en amont d’un forum régional de l’Association des nations du Sud-est asiatique (Asean).

Le secrétaire d’Etat américain, Rex Tillerson, s’est dit encouragé par le vote. Mais des responsables américains ont prévenu que Washington voulait surveiller de près la Chine, principal allié et partenaire commercial de Pyongyang, afin de faire en sorte que les sanctions soient respectées.

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a rencontré dans la capitale philippine son homologue nord-coréen Ri Hong-Yo et appelé Pyongyang à cesser ses essais nucléaires et balistiques. La nouvelle résolution va « aider la Corée du Nord à prendre une décision bonne et intelligente », a déclaré le ministre chinois à la presse, selon la traduction de ses propos.

M. Tillerson doit s’entretenir dimanche avec M. Wang et le russe Sergueï Lavrov, dans le but de renforcer encore l’isolement diplomatique de la Corée du Nord et de réduire les risques de conflits. Washington a su convaincre ses partenaires chinois et russe à renforcer la pression internationale contre un pays accusé d’être une « menace mondiale ».

Depuis l’arrivée au pouvoir de Kim Jong-Un fin 2011, la Corée du Nord avance à grand pas en vue de réaliser son objectif de porter le feu nucléaire sur le continent américain. Le jeune dirigeant nord-coréen a supervisé trois essais nucléaires et une flopée de tirs de missiles, rappelle-t-on.

ACP/BSG/JGD