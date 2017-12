Washington et Séoul lancent le coup d’envoi d’un méga exercice aérien

Kinshasa, 04 Déc. 2017 (ACP).- La Corée du Sud et les Etats-Unis ont lancé le coup d’envoi lundi à leur plus important exercice aérien conjoint à ce jour, manœuvre qualifiée par le Nord de provocation totale quelques jours après le tir par Pyongyang d’un puissant missile, ont rapporté les médias étrangers. L’exercice Vigilant Ace, qui concerne environ 230 avions, dont des chasseurs furtifs F-22 Raptor, et des dizaines de milliers de soldats, a commencé dans la matinée et doit durer cinq jours, selon l’armée de l’air sud-coréenne.

Par ailleurs, la Corée du Nord a dénoncé par avance cette opération, accusant l’administration du président américain Donald Trump de vouloir la guerre nucléaire à tout prix. Dans ce contexte de tensions, un influent sénateur américain, Lindsey Graham, a estimé que le spectre d’une guerre préventive se rapprochait. « S’il y a un test nucléaire souterrain, il faudra se préparer à une réponse très sérieuse de la part des Etats-Unis », a mis en garde M. Graham sur la chaîne américaine CBS.

Depuis 2006, le pays reclus a mené six essais nucléaires, dont le plus puissant en septembre. Lindsey Graham, un faucon en matière de politique étrangère, a déclaré que l’administration Trump avait pour stratégie « d’empêcher la Corée du Nord d’acquérir la capacité de frapper les Etats-Unis avec un missile à tête nucléaire ». « Empêcher, cela veut dire une guerre préventive en dernier ressort. Cette prévention devient plus probable au fur et à mesure que leur technologie s’améliore. Chaque test de missile, chaque test souterrain d’une arme nucléaire veut dire que la mariage (d’un missile et d’une tête nucléaire, ndlr) est plus probable », a ajouté le sénateur.

De son côté, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un a assuré que son pays était devenu un Etat nucléaire à part entière avec l’essai de l’ICBM Hwasong-15. Le Nord affirme que l’ICBM peut transporter une ogive lourde extra-large n’importe où sur le territoire continental des Etats-Unis.

Les programmes nucléaire et balistique de la Corée du Nord avancent à grand pas depuis l’arrivée au pouvoir de Kim Jong-Un en décembre 2011, malgré les multiples sanctions de l’ONU. La crise entre le dirigeant nord-coréen et Donald Trump, qui en sont aussi à se lancer des insultes personnelles, alimente les craintes de nouveau conflit plus de 60 ans après la guerre de Corée (1950-53).

Cependant, certains jusque dans l’entourage de M. Trump soulignent que ses options militaires sont limitées, sachant que Pyongyang pourrait lancer un barrage d’artillerie contre Séoul, où vivent 10 millions de personnes à une cinquantaine kilomètres seulement de la frontière. ACP/FNG/YWM/Kayu/JGD/KJI