Wydad Casablanca de nouveau sur le toit de l’Afrique

Kinshasa, 06 Nov. 2017 (ACP).- Wydad AC de Casablanca a remporté à nouveau la Ligue des champions de la CAF (Confédération africaine de football) en battant Al Ahly d’Egypte par 1-0, en finale retour, samedi 4 novembre dans un stade Mohamed V plein comme un œuf avec une ambiance de kermesse, animée par les 45000 fans.

De quoi ébranler les adversaires les plus tenaces mais pas Al Ahly, le vieux routier, vainqueur de huit trophées dans la Ligue des Champions, constate cafonline.com. C’est ce qui explique la pondération du coach casablancais, Houcine Ammouta, dans ses déclarations d’avant-match, car le léger avantage pris à l’aller à Alexandrie (1-1) n‘est pas rassurant et la tactique la plus pertinente au monde ne saurait garantir le succès à défaut d’un bon tonus psychologique. Or, ce préalable est plus présent chez les poulains du coach Hossam El Badry, avec un effectif composé d’une constellation de battants et techniciens expérimentés, avides d’une neuvième étoile sur leur maillot dans ce match où ils partent à chances égales.

Selon le site de la CAF, la tension est à son paroxysme même avant le coup d’envoi de l’arbitre gambien Bakary Gassama. Une entame tonitruante d’Al Ahly qui oblige au repli des locaux visiblement surpris. Mais au bout d’un quart d’heure, Houcine Ammouta décrète l’offensive, qui n’est pas loin d’aboutir quand le tir d’Abdelazim Khadrouf est repoussé par la barre transversale (29ème). Al Alhy réplique par Ahmed Fathy qui échoue devant le gardien Zouheir Laaroubi.

C’est ensuite au tour de Bencherki de pécher par un excès d’altruisme sur un sur un ballon qu’il pouvait convertir seul (36ème). Une première mi-temps globalement équilibrée et assez aride en opportunités de but. Mais c’est durant la seconde moitié de la finale que les deux entraîneurs vont lâcher les rênes, dans une ambiance électrique au point que l’arbitre est obligé d’arrêter la rencontre, le temps que l’épais brouillard provoqué par des fumigènes, s’allège.

La nervosité commence à s’installer dans les rangs des Cairotes car le temps s’égrène allègrement. Le fer de lance, Walid Azaro cède sa place à Ahmad El Gaber (59’), ce qui permet à Al Ahly de carburer encore mieux et de grignoter des espaces. Mais comme au match aller, l’irréparable advient inopinément et du pied de même Achraf Bencharki, auteur d’un lob repris victorieusement de la tête par Walid El Karti (1-0, 69ème).

La menace des Egyptiens pèse toujours mais l’occasion la plus franche est Wydadi avec cette reprise qui bute miraculeusement sur le gardien Sherif Ikrami. Les deux protagonistes ne lâchent pas prise, dans un stade toujours chauffé à blanc et ce, jusqu’au coup de sifflet final de cette finale retour qui restera certainement dans les annales pour son intensité et pour son fair-play.

Par cet exploit, le WAC renoue avec l’histoire après 25 ans de son premier trophée de la Coupe des Coupe africaine à Omdurman (Soudan). Le précieux sésame est remis au capitaine Brahim Nekkach (36 ans), en présence de personnalités, conduites par le président de la CAF, Ahmad Ahmad.

Ce sacre récompense donc un champion du Maroc en titre qui a su monter en puissance au fil de la compétition après avoir déjà éliminé en quarts les Mamelodi Sundowns, les champions sud-africains sortants, puis l’USM Alger en demi-finale.

Mais l’homme le plus heureux cette soirée était sans conteste l’entraîneur Houcine Ammouta qui vient d’ajouter à son palmarès africain une seconde étoile après celle de la Coupe de la Confédération en 2010 avec le FUS de Rabat. L’homme a su gérer intelligemment son effectif dans cette compétition de la Ligue des champions. Il devra prendre toutes les précautions pour en faire de même lors du prochain Mondial des clubs aux Emirats Arabes Unis qu’il entamera le 9 décembre prochain contre les Mexicains du Pachuca FC, à Al Ain City.

Casablanca en fête, Al Badry jette l’anathème sur l’arbitre

Un peu plus de 24 heures après son exploit en Ligue des champions d’Afrique, le Wydad meuble les débats dans les médias, dans les foyers, sur les terrasses des cafés et jusque dans les bains maures. Un sujet d’actualité par excellence et des louanges qui fusent de partout sur le coach et sur le club qui viennent de recevoir lundi un message de facilitation du Roi Mohammed VI en personne.

Inutile de dire que la victoire du club a été perçue comme celle de toute une nation. Il n’y a pas lieu donc de s’étonner que Casablanca ait passé une nuit blanche à l’instar d’autres villes comme Rabat, Oujda, Agadir, Marrakech, Tanger… La population est sortie spontanément après la remise du trophée au capitaine Brahim Nekkach, envahissant les avenues avec des concerts de klaxons, agitant le fanion du club et le drapeau national.

Pendant que la rue était en liesse samedi, la salle de conférences de presse était plutôt sous tension. Et, pour cause, une question d’un journaliste a été prise comme une offense par le coach d’Al Ahly, Hossam Al Badry, qui s’est alors retiré malgré l’insistance du représentant de la CAF. Il s’est ensuivi une confusion totale que personne n’a réussi à endiguer.

D’entrée, Al Badry a jeté l’anathème sur l’arbitre Bakary Gassama qui «a omis de siffler de nombreuses fautes contre l’adversaire et a accordé un but entaché d’un hors-jeu». Son confrère du WAC, Houcine Ammouta, a évité toute polémique, confiant qu’il avait prévu que la rencontre se jouerait sur des détails. Il a estimé que la victoire de son équipe était méritée et s’expliquait par la discipline tactique de ses joueurs et par leur panache démontré déjà lors du match «aller» à Alexandrie. ACP/Kayu/JGD