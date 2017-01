« Yes we did »: Derniers adieux de Barack Obama

Kinshasa, 11 janv. 2017 (ACP).- Le Président Barack Obama s’est adressé mardi, pour la dernière fois à l’Amérique et au monde, dans un discours qui fut à la fois un adieu ému et un appel à la vigilance, indique mercredi les agences internationales. « Yes we did » (Oui, nous l’avons fait), a-t-il conclu sur un tonnerre d’applaudissements, dans une allusion à son célébrissime slogan de campagne « Yes we can ».

Par moment troublé, – il a écrasé une larme en rendant un hommage appuyé à sa femme- le 44e président des Etats-Unis, qui s’apprête à céder la place à l’homme d’affaires Donald Trump, a aussi exhorté les Américains à être des acteurs du processus démocratique. « La démocratie peut flancher lorsque nous cédons à la peur », a-t-il mis en garde depuis Chicago, terre de sa fulgurante ascension politique où il avait célébré, il y a huit ans, son accession à la Maison Blanche. « Notre démocratie est menacée à chaque fois que nous la considérons comme acquise », a-t-il insisté, soulignant que la constitution américaine, « remarquable cadeau », n’avait aucun pouvoir en tant que telle. Tempes blanchies et visage émacié par huit années à la tête de la première puissance mondiale, le premier président noir de l’histoire des Etats-Unis a aussi appelé à l’unité.

Car la question raciale reste un sujet qui divise en Amérique, a-t-il dit. « Tous ensemble, quel que soit notre parti, nous devrions nous attacher à reconstruire nos institutions démocratiques », a-t-il martelé, devant près de 20.000 personnes rassemblées au cœur de cette ville de l’Illinois (nord) où il a rencontré sa femme et où ses enfants sont nés.

Barack Obama, 55 ans, qui bénéficie à l’heure du départ d’une solide cote de popularité, a insisté sur le pouvoir des Américains ordinaires comme acteurs du changement. Et il a par moment tenté de réconforter sa famille politique, toujours sous le choc de l’élection surprise de Donald Trump, en vantant les progrès accomplis et sa confiance intacte en la capacité de progrès de la société américaine. « La première fois que je suis venu à Chicago, j’avais un peu plus de 20 ans, j’essayais de comprendre qui j’étais, j’étais à la recherche d’un but dans ma vie », a-t-il lancé devant une foule enthousiaste. « C’est ici que j’ai appris que le changement ne se produit que si des gens ordinaires s’impliquent, s’engagent et se rassemblent pour l’exiger. Après huit ans de présidence, j’y crois toujours », a ajouté Barack Oboma. « Nous pouvons, et devons, débattre de la meilleure approche pour s’attaquer à ce problème », a-t-il affirmé. « Si jamais quelqu’un doute encore que l’Amérique est un endroit où tout est possible, la réponse lui est donnée ce soir », avait-il lancé devant des dizaines de milliers de personnes rassemblées dans le froid.

Les billets gratuits pour assister à ce dernier discours s’étaient arrachés dès samedi à l’aube, devant ce centre de conférences où des centaines de personnes avaient fait la queue dans un froid polaire en espérant obtenir le précieux sésame. Selon un sondage Quinnipiac University publié quelques heures avant son discours, 55% des électeurs approuvent (39% désapprouvent) son action à la présidence, son score le plus élevé depuis sept ans.

Le résultat est presque inverse (51% désapprouvent, 31% approuvent) lorsque les électeurs sont interrogés sur la façon dont Donald Trump remplit son rôle de président élu. Chicago, où la famille Obama possède toujours une maison, jouera un rôle central dans la « vie d’après » du président démocrate sortant: elle accueillera sa bibliothèque présidentielle et sa fondation.

Barack Obama a aussi laissé échapper une larme lorsqu’il a rendu hommage à sa femme, Michelle: « Depuis 25 ans, tu as non seulement été ma femme et la mère de mes enfants, mais aussi ma meilleure amie », a-t-il lancé.

Il a longuement salué ses deux filles, en l’absence remarquée de la plus jeune, Sasha, 15 ans (la Maison Blanche a assuré par la suite qu’elle était restée à Washington en raison d’un examen scolaire matinal). « De tout ce que j’ai fait dans ma vie, ma plus grand fierté est d’être votre père », a-t-il lâché. ACP/ZNG/JGD/Fmb