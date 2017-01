YMCA-YWCA/RDC signe un accord de partenariat avec la FEVOCO

Kinshasa, 22 janv. 2017 (ACP).- Le président du Conseil exécutif national de l’Union chrétienne des jeunes gens (YMCA) et de l’Union chrétienne féminine (YWCA) de la RDC, Jimmy Matulu Mwana Kimponga, accompagné de son comité, a signé un protocole d’accord de 10 ans renouvelables avec le président de la Fédération de volley-ball du Congo (FEVOCO), samedi au siège de la Fédération dans la commune de Lingwala.

Dans son mot de circonstance, le président Christian Matata a déclaré que ce partenariat vise la promotion du volley-ball dont le gros des activités se dérouleront dans les installations de l’YMCA-YWCA/RDC, et la modernisation de celles-ci par la transformation de ce site en terrain couvert.

Le président national de l’YMCA-YWCA/RDC, Jimmy Matulu qui a accueilli ce partenariat avec enthousiasme, a remercié le président de la FEVOCO pour la concrétisation de ce partenariat qui a rencontré l’objectif principal de son institution d’encadrer la jeunesse à travers les activités sportives, récréatives et culturelles.

Il a salué le partenariat qui entre dans le cadre des activités du jubilé d’or de l’YMCA-YWCA pour ses 70 ans d’existence et des objectifs que le nouveau comité s’est assigné lors de son élection en juin dernier. M.Matulu a signé par ailleurs le livre d’or de la FEVOCO à l’occasion de sa première visite au siège de la dite Fédération.

Christian Matata promet un total changement dans le développement du volley-ball en RDC

Dans la conférence de presse qui a suivi la signature du protocole d’accord entre la FEVOCO et YMCA-YWCA/RDC, le président de la FEVOCO a promis le développement total du volley-ball tant à Kinshasa que dans les provinces et les écoles, promettant que la concrétisation technique se fera rapidement avec les architectes et les ingénieurs avant le 15 février 2017avant le championnat national en vue défier les intempéries.

Sans oublier la modernisation des installations sanitaires, des vestiaires et d’un parking. Le site sera rentable et les revenus seront repartis selon un pourcentage à déterminer par les deux parties.

Dans le cadre du partenariat avec la Confédération africaine de volley-ball, Christian Matata qui est également président de la zone 4 (Afrique Centrale), a effectué un déplacement au Caire, en Egypte, pour présenter les différents projets de développement afin que la RDC puisse prendre les rennes du volley-ball en ’Afrique Centrale de manière à permettre à cette dernière d’émerger à l’instar du Nord du continent. Il a également évoqué le problème d’équipements qui font défaut en RDC surtout dans les provinces, lequel doit être pallié par la création d’un magasin des filets et des ballons de cette discipline.

A une question sur la subvention du gouvernement, l’orateur a indiqué que le volley-ball de la RDC occupe la 6ème place au classement africain et il veut amener l’équipe du pays à participer aux Jeux Olympiques 2020. Pour ce qui est de la finale de la Coupe du Congo 2016 entre Mwangaza et Espoir, son comité a tranché en faveur de Mwangaza et les trophées seront remis prochainement aux lauréats.

V. Club a remporté la Coupe du Congo en version féminine, tandis que, chez les messieurs, la finale s’était terminée en queue de poisson entre Mwangaza et Espoir à la suite d’une bagarre généralisée alors que Mwangaza menait par 1-0.ACP/Kayu/May