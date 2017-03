Zambie-Afrique du Sud et Sénégal-Guinée en demi-finales de la CAN U20 football

Kinshasa, 06 Mars 2017 (ACP).- Les demi-finales de la Coupe d’Afriques des nations des moins de 20 ans mettront aux prises la Zambie et l’Afrique du Sud, d’un côté, le Sénégal et la Guinée, de l’autre.

Les jeunes Cipolopolo de la Zambie, pays hôte, et les jeunes Bafana Bafana d’Afrique du Sud qui appartiennent à la zone Afrique Australe, seront les premiers à entrer dans la danse mercredi à Lusaka, alors que les Lionceaux de la Teranga du Sénégal affronteront les jeunes Sily de la Guinée, jeudi à Ndola pour se disputer une place en finale.

Les quatre demi-finalistes ont déjà validé leur billet pour le Mondial de la catégorie qui se déroulera en Corée du Sud du 20 mai au 11 juin prochains.

La Guinée se qualifie au détriment du Mali

La Guinée s’est qualifiée pour les demi-finales au terme d’un match engagé et plein de rebondissement au détriment du Mali (3-2), premier à ouvrir marque par Sekou Koita (3ème), score que les Aiglons tiendront jusqu’à la mi-temps. Mais au retour des vestiaires, Morlaye Sylla, rentré à la pause, égalise sur penalty (49ème, 1-1) avant que Moussa Diakité (53ème, 1-2) ne redonne l’avantage au Mali en transformant un penalty.

Peu en veine jusque là, les joueurs du Sily National égaliseront une nouvelle fois par Morlaye Sylla (59ème, 2-2), homme du match, avant que Mohamed Camara n’assomme les Aiglons en signant le but de la délivrance (74ème, 3-2).

Dans la seconde rencontre de la 3ème journée du groupe, la Zambie a signé sa troisième victoire en s’imposant devant l’Egypte par 3-1.

Finaliste de la précédente édition, le Sénégal a validé son billet pour les demi-finales de la CAN U20 2017 en battant le Cameroun par 2-0, dimanche à Ndola. De son côté, l’Afrique du Sud, vainqueur du Soudan par 3-1, accompagne les Lionceaux de la Teranga dans le dernier carré et au Mondial de la catégorie. ACP/FNG/Kayu/Wet