Le Zambien Sikazwe pour diriger la demi-finale retour FUS-Mazembe en Coupe de la Confédération

Kinshasa, 17 Oct. 2017 (ACP).- L’arbitre zambien Janny Sikazwe s’est vu confier la direction du match retour des demi-finales de la 14ème Coupe de la Confédération entre la formation marocaine de Fath Union Sport (FUS) et le TP Mazembe, prévu le samedi 21 octobre à 21h30’ (heure de Kinshasa) au complexe sportif Moulay al Hassan, à Rabat. Il sera secondé le long des lignes par l’Angolais Jerson Emiliano dos Santos (assistant I) et le Sud-africain Zakhele Thusi Siwela (assistant II).

A l’aller, le dimanche 1er octobre au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo, à Lubumbashi, en s’imposant 1-0 face au FUS, le TP Mazembe, tenant du titre, a pris une légère option pour la finale. Chez lui, le team noir et blanc lushois s’est montré très largement dominateur et a ouvert tôt le score par Ben Malango Ngita (13ème). Il pourra cependant regretter de ne pas avoir réussi à alourdir la marque. La faute à un Aymen Majid, impérial, dans les buts du FUS et qui a en effet plusieurs fois sauvé la mise à l’équipe chérifienne.

Le TP Mazembe a intensifié sa préparation en entrant dans le dernier virage avant de se rendre à Rabat. Dimanche dernier, au terrain du Centre de formation de Futuka, dans la périphérie de Lubumbashi, il a eu pour adversaire la JS Groupe Bazano, également de la capitale cuprifère, qu’il a battue par 3-0, sur des buts de Ben Malango (5ème), Sissoko (55ème) et Trésor Mputu (77ème).

Au cours de ces matches de fixation, l’entraîneur Pamphile Mihayo Kazembe met beaucoup d’accent sur l’aspect tactique et procède à la correction des erreurs de relance ou de contre-attaques commises par ses joueurs.

Cap sur Rabat mercredi

Le staff technique du TP Mazembe n’a plus besoin de rappeler aux joueurs l’importance du rendez-vous qui les attend, samedi dans la capitale marocaine. Pour défendre le titre de la C2, ils n’auront pas d’autres choix que de prendre des risques dans le jeu, ne pas défendre ce but d’avance et sortir un match digne des plus grands exploits réalisés dans le passé au Maghreb.

Ainsi, l’entraîneur Pamphile Mihayo communique beaucoup avec chacun de ses protégés durant toutes les séances, arrête régulièrement le jeu pour effectuer des changements dans les équipes, repositionne, recadre, donne des consignes, exige la reprise de l’exercice en haussant le ton, en toute convivialité, souligne le site tpmazembe.com.

Loin donc de l’agitation de la ville de Lubumbashi, les Corbeaux vont rester dans leur lieu de regroupement jusqu’au mercredi 18 octobre à midi avant de prendre leur avion pour Rabat.

L’Egyptien Grisha officiera le match Club Africain-Supersport United à Radès

Dimanche à 19h00’ au stade du 7 Novembre de la cité olympique de Radès, dans la banlieue tunisoise, l’Egyptien Ghead Zaglol Grisha officiera la demi-finale retour de la C2 entre l’équipe tunisienne du Club Africain et Supersport United d’Afrique du Sud.

A l’aller, le samedi 30 septembre au stade Lucas ‘Masterpieces’ Moripe, à Pretoria, le représentant tunisien avait réalisé une bonne opération en allant chercher le nul 1-1 face à Supersport United. Un résultat qu’il avait forgé en ouvrant même le score avant de se faire remonter, mais qui lui permet de voir venir la seconde manche un peu plus sereinement grâce à ce but marqué à l’extérieur. ACP/Mat/JGD